Семья из Ростовской области превратила заброшенный лагерь на берегу Азовского моря в детский санаторий

Фото: предоставлено лагерем «Дон»

В День семьи, любви и верности история супругов Светланы Яцук и Игоря Демина звучит особенно символично. Более пятнадцати лет назад семья из Ростовской области решила создать центр, в котором дети могли бы отдыхать и укреплять здоровье. Стартанули в канун кризисного 2010 года. В тот период муж и жена взяли кредит в Сбере, деньги вложили в практически полностью разрушенный старый лагерь, расположенный на берегу Азовского моря.

— Помню этот день так, будто это было вчера. Мы с мужем пришли на руины: ни канализации, ни света, кругом полная разруха. Но мы понимали: чтобы построить что-то стоящее, нужно выстроить гармоничное взаимодействие со всеми — властью, благотворительными фондами, обществом, — вспоминает Светлана Яцук.

Лагерь благоустраивали постепенно. Как только в корпусах появились условия для проживания, первыми сюда пригласили ребят, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Со временем супруги поняли, что этого недостаточно: они мечтали, чтобы юные гости могли не просто загорать и купаться в море, но и полноценно восстанавливать здоровье.

Шаг за шагом на побережье вырос комплекс, который сегодня объединяет Детский санаторный оздоровительный лагерь «Мир» и одноименный Центр медицинской реабилитации. На каждом этапе развития супруги находили финансовую поддержку в банке.

Сейчас здесь ежегодно отдыхают и лечатся около пяти тысяч детей со всей России, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году учреждение официально возглавило рейтинг Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России».

— Для нас — это прежде всего общая мечта и общая ответственность, — отметила Светлана Яцук, которая сегодня является соучредителем Центра детских и юношеских программ «Мир».

Фото: предоставлено лагерем «Дон»

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим подчеркнул, что история этой пары — яркий пример того, как предпринимательская инициатива, долгосрочное партнерство и верность семейным ценностям способны создавать проекты, меняющие жизнь людей.

— Важно поддерживать бизнес, который приносит не только экономический результат, но и значимый социальный эффект. Центр стал именно таким примером: за годы работы здесь получили квалифицированную помощь, оздоровились и нашли новые возможности для развития тысячи детей. Мы гордимся тем, что сопровождали этот проект с самого начала, и продолжаем оставаться его надежным партнером, — добавил он.