В России вырос спрос на гарантии для малого и среднего бизнеса

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Российские предприниматели из сегмента малого и среднего предпринимательства стали заметно активнее использовать инструменты для обеспечения контрактов. По данным члена правления ВТБ Руслана Еременко, озвученным на полях промышленной выставки «Иннопром-2026», главным триггером послужило резкое расширение закупочной деятельности госкомпаний.

Статистика с начала года фиксирует прирост числа новых пользователей банковских гарантий на 31% по сравнению с аналогичным этапом 2025-го. Общий объем эмитированных продуктов увеличился на четверть. Ключевую роль в этой динамике играет цифровизация: спрос на электронное оформление взлетел на 76% в количественном выражении, а в деньгах — на 63%. Аудитория дистанционных сервисов расширилась на 70%. Если годом ранее на онлайн-формат приходилось менее половины сделок, то сейчас этот показатель достиг 60%. В микробизнесе проникновение технологии еще выше — свыше 80% гарантий выдается без визита в офис.

Совокупный объем действующего портфеля гарантий в бане в указанном сегменте превысил отметку в 900 млрд рублей, что на 15% больше прошлогоднего результата. При этом цифровой портфель вырос более чем в полтора раза. В банке пояснили, что импульс рынку придала статистика Минфина, согласно которой в первом квартале 2026 года объем договоров госкомпаний с малым бизнесом увеличился в три с лишним раза. Для быстрого входа в закупки бизнесу потребовались полностью дистанционные и ускоренные сервисы, и финансовая организация сфокусировалась именно на их развитии.

Лидерство по использованию документарных инструментов за пять месяцев удерживают ряд регионов. Наибольшие объемы зафиксированы в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Самарской области, Красноярском крае и Челябинской области.