Утром 8 июля в районе площади Гагарина в Ростове собрались заторы из-за ДТП

Детали ДТП пока неизвестны. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 8 июля в районе площади Гагарина и ДГТУ в Ростове-на-Дону собрались заторы. По словам очевидцев, рядом с вузом они заметили ДТП. Информацию также подтверждают электронные карты.

Судя по картам, две аварии на расстоянии друг от друга произошли на проспекте Михаила Нагибина, вблизи улицы Текучева.

Сложности с проездом сохраняются на проспекте Ворошиловском (от Тельмана до площади Гагарина), на кольце около вуза, на улице Текучева (примерно от Кировского проспекта до проспекта Михаила Нагибина), а также на проспекте Михаила Нагибина (от улицы Текучева до общежития ДГТУ). Кроме того, собралась пробка на улице Варфоломеева, в районе пересечения с Воорошиловским проспектом.

Детали ДТП пока неизвестны.

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