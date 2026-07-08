В Новочеркасске потушили возгорание в вагоне поезда Москва - Анапа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Новочеркасске потушили возгорание в головном вагоне поезда, следовавшего по маршруту Москва - Анапа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел 4 июля. В вагоне загорелся бойлер, и после этого пламя охватило один квадратный метр. Площадь горения была небольшая, но ситуация могла быстро выйти из под контроля.
- Персонал сработал оперативно. Пассажиров эвакуировали, а возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. Никто не пострадал, - сообщили в экстренной службе.
По предварительной версии пожарного дознавателя, возгорание произошло из-за аварийного режима работы бойлерной установки.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
34 пожара потушили в Ростовской области за сутки
Суточную статистику происшествий обновили в донском управлении МЧС (подробности)