Ростовская редакция «Комсомольской правды» возглавила рейтинг Дзена по итогам июня

«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» стала первой в Дзене по посещаемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам июня «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» заняла первое место по уровню посещаемости среди региональных средств массовой информации в Дзене. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга.

Список формируют с учетом цитируемости, оперативности, качества заголовков и уровня вовлечения аудитории. Отдельное внимание уделяется количеству постоянных подписчиков.

Система автоматически отслеживает качественные и количественные показатели изданий в начале каждого месяца. Ростовский филиал стабильно удерживает позиции в топе лидеров, предоставляя жителям Дона оперативную информацию.

Напомним, в прошлом году народная газета отметила вековой юбилей работы. Во время торжественных мероприятий коллектив региональной редакции получил персональное поздравление от губернатора Юрия Слюсаря и орден Почета.

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