Суд в Ростове вынес приговор обвиняемому в попытке присоединиться к террористам

Слушания прошли в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в попытке присоединиться к запрещенной террористической организации. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, с 29 ноября по 6 февраля 2024 года, находясь в Анапском районе Краснодарского края, мужчина решил присоединиться к террористам и вступил в переписку c другим экстремистом (его дело расследуют отдельно). В итоге он согласился отправиться в Сирийскую Арабскую Республику.

Мужчина купил билеты на поезд Анапа - Москва и на авиарейс Москва - Ургенч (Республика Узбекистан), и в феврале 2025 года отправил участнику террористической организации фото с билетом на самолет. В ответ ему прислали информацию о способе въезда на территорию САР из Республики Узбекистан и контактные данные человека, который должен был ему помочь. В тот же день мужчину задержали.

В Ростове подсудимому назначили пять лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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