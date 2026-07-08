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НовостиОбщество8 июля 2026 12:30

В городе донских горняков завершены работы по 4G модернизации телеком-оборудования

Качество связи выросло в центре города, жилых массивах, социальных и образовательных объектах
Екатерина ПОПОВА
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В Гуково завершились работы по модернизации телеком-оборудования, в результате чего в самых густонаселённых локациях населенного пункта выросла пропускная способность сети, а скорость мобильного интернета сейчас доходит до 80 Мбит/с. На текущий момент здесь проживает более 63 тысяч жителей.

История Гуково тесно связана с добычей высококачественного угля-антрацита — именно угольная отрасль во многом определила его развитие и сформировала промышленный облик.

Частоты, которые ранее были задействованы в сетях предыдущего поколения, были переведены инженерами МегаФон в современный стандарт LTE. Улучшение качества связи произошло в центре города, в жилых массивах, а также в социальных и образовательных объектах.

- Стоит отметить, что за счёт расширения зоны LTE-покрытия наши абоненты также получили более широкий доступ к технологии VoLTE: она даёт высокое качество голосовой связи — будто собеседник рядом, а не за сотни километров. С начала года гуковчане на 10% стали больше пользоваться звонками по этой технологии, — добавил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.