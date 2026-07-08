Режиссер «Тихого Дона» Сергей Урсуляк экранизирует «Войну и мир»

Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

Режиссер Сергей Урсуляк приступил к созданию масштабного сериала по роману Льва Толстого «Война и мир». Для постановщика это не первый опыт работы с великой литературной классикой: ранее он экранизировал «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Те съемки велись непосредственно на родине писателя, в Шолоховском районе Ростовской области.

Новая картина Урсуляка станет первой отечественной многосерийной версией «Войны и мира» за последние 60 лет после легендарного киноэпоса Сергея Бондарчука.

Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Россия»

В проекте зрители увидят как новые лица, так и признанных мастеров сцены.

— У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков, — прокомментировал Сергей Урсуляк.

Производство картины проходит при финансовой поддержке ВТБ. В банке подчеркнули, что участие в съемках является частью долгосрочной программы, направленной на поддержку и сохранение национального наследия. Финансовая организация уже более двух десятилетий развивает значимые инициативы, помогая в том числе актуализировать русскую классическую литературу.