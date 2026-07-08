Ростовская область вошла в топ-3 по выдаче семейной ипотеки

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В Ростовской области зафиксирован рост востребованности государственной поддержки при покупке жилья. По итогам июня 2026 года на долю программы для семей с детьми пришлось 76,1% от совокупного объема выданных ипотечных кредитов.

Статистика Сбера показывает, что из-за ожиданий пересмотра условий госпрограммы, запланированного первоначально на 1 июля, активность заемщиков в регионе резко возросла. За месяц спрос на приобретение квартир и домов среди донских семей увеличился на 8,6%. При этом Правительство РФ впоследствии пересмотрело сроки нововведений, сохранив ключевые параметры без изменений на ближайший квартал.

Согласно аналитическим данным Домклик, по итогам июня Ростовская область разделила третью позицию в рейтинге субъектов РФ по доле семейной ипотеки с Пензенской областью. Опередить донской регион смогли только Республика Хакасия (80,7%) и Астраханская область (77,2%).

Оставшаяся часть рынка распределилась между стандартными рыночными программами, которые заняли 21,5% выдач, и специализированным продуктом для ИТ-специалистов с долей в 1,6%. Похожая динамика наблюдалась и в целом по стране: объем выдачи льготных жилищных кредитов в России превысил 250 млрд рублей, что на 73,8% больше майского уровня.

Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова пояснила, что повышенная активность в июне была обусловлена желанием заемщиков успеть оформить сделки до предполагаемых изменений. Однако принятое на федеральном уровне решение позволило снять этот временной фактор.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

— Сейчас мы можем с уверенностью сказать: Правительством страны принято решение продлить текущие условия программы «Семейная ипотека» на третий квартал 2026 года. Льготная ставка, предельная сумма кредита, требования к возрасту детей и другие параметры остаются прежними. Это хорошая новость для донских семей — у них есть ещё как минимум три месяца, чтобы спокойно подобрать недвижимость и оформить кредит на действующих выгодных условиях, — отметила Елена Руфова.

Таким образом, три из четырех кредитных договоров, подписанных в июне на приобретение недвижимости в Ростовской области, были реализованы именно за счет механизма поддержки семей.