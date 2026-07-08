Ростовские врачи спасли пенсионера с тяжелым заболеванием от ампутации

Хирург провел санацию очага воспаления и использовал инновационную методику, защищенную патентом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове врачи спасли пенсионера с тяжелым осложнением сахарного диабета от ампутации. Об этом случае рассказали в министерстве здравоохранения Донского региона.

— 77-летний мужчина обратился к хирургу поликлинического отделения №1 с незаживающей раной на первом пальце правой стопы. Обследование показало трофическую язву — серьезное осложнение диабета, которое без лечения может привести к некрозу и ампутации, — уточнили в министерстве.

Стандартная терапия не помогла, и врачи применили комплексный подход.

— Хирург провел санацию очага воспаления и использовал инновационную методику, защищенную патентом. Эндокринолог скорректировал лечение для стабилизации уровня сахара, физиотерапевт назначил восстановительные процедуры.

Благодаря слаженной работе специалистов инфекцию удалось остановить, ткани начали активно заживать. Пациенту сохранили палец и стопу. Сейчас мужчина продолжает наблюдение у врачей с положительной динамикой.

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