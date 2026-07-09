В четверг в Донской столице, по прогнозу, будет жарко. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 9 июля будет жаркой, но немного свежести может принести дождь с грозой и порывистым ветром. Подробный прогноз на четверг выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 9 июля будет переменной облачности. Вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер южной четверти разовьет скорость в 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 10 июля — снова переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, днем в отдельных районах порывы разгонятся до 14 м/с, при грозе до 15 - 18 м/с. В ночь на пятницу, по прогнозу, переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 9 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +32 — +34 градусов. В ночь на 10 июля ожидается от +19 до +21 градуса.

В Ростовской области дневная температура воздуха в четверг составит от +28 до +33 градусов, местами до +36. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +18 — +23 градусов, местами до +13.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram