В Ростовской области казаков привлекли к поиску нелегальных перевозчиков отходов

Казаки будут бороться с "серыми возчиками". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области представители добровольных казачьих дружин начали оказывать содействие в поиске и фиксации нарушений, связанных с деятельностью нелегальных перевозчиков отходов. Соответствующую задачу перед ними поставил глава региона Юрий Слюсарь.

Для этого специалисты пересмотрели логистику патрулирования, включив в нее 122 точки постоянного несанкционированного сброса мусора. На текущий момент казаки уже выявили 32 факта потенциальных правонарушений.

– Вопросы противодействия «серым возчикам» при несении службы дружинниками находятся на постоянном контроле департамента по делам казачества и Всевеликого войска Донского, – рассказали в правительстве Ростовской области.

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