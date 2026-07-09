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НовостиОбщество9 июля 2026 5:06

В Ростовской области казаков привлекли к поиску нелегальных перевозчиков отходов

На Дону казаки будут бороться с «серыми возчиками»
Анна ШИЛЯЕВА
Казаки будут бороться с "серыми возчиками".

Казаки будут бороться с "серыми возчиками".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области представители добровольных казачьих дружин начали оказывать содействие в поиске и фиксации нарушений, связанных с деятельностью нелегальных перевозчиков отходов. Соответствующую задачу перед ними поставил глава региона Юрий Слюсарь.

Для этого специалисты пересмотрели логистику патрулирования, включив в нее 122 точки постоянного несанкционированного сброса мусора. На текущий момент казаки уже выявили 32 факта потенциальных правонарушений.

– Вопросы противодействия «серым возчикам» при несении службы дружинниками находятся на постоянном контроле департамента по делам казачества и Всевеликого войска Донского, – рассказали в правительстве Ростовской области.

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