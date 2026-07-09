Деревянные поддоны вспыхнули на открытой площадке в Батайске

На месте пожара виден черный дым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 9 июля на улице Фермерской в Батайске вспыхнул пожар. Черные клубы дыма и открытое пламя видны издалека. Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС.

- Сообщение поступило в 11:08. По адресу Фермерская, 1а, предварительно, загорелись деревянные поддоны на открытой площадке. Информация уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Количество сил и средств тушения на месте происшествия не уточнили.

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