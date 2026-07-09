Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+33°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 9:16

Деревянные поддоны вспыхнули на открытой площадке в Батайске

На улице Фермерской в Батайске полыхают деревянные поддоны
Ангелина СКИБА
На месте пожара виден черный дым.

На месте пожара виден черный дым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 9 июля на улице Фермерской в Батайске вспыхнул пожар. Черные клубы дыма и открытое пламя видны издалека. Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС.

- Сообщение поступило в 11:08. По адресу Фермерская, 1а, предварительно, загорелись деревянные поддоны на открытой площадке. Информация уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Количество сил и средств тушения на месте происшествия не уточнили.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области в минувшие сутки, 8 июля, произошло 43 пожара

На Дону 8 июля спасатели боролись с огнем и ликвидировали последствия семи ДТП (подробности)