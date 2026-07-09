Губернатор Юрий Слюсарь лично проверил два рынка в Ростовской области

Губернатор раскритиковал условия торговли на рынках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично посетил два рынка в Шахтах и Ростове-на-Дону. Глава региона посмотрел, что продают на прилавках и в каких условиях ведется торговля.

- В минувшие выходные заехал на два рынка за покупками. Был в Шахтах и на центральном рынке Ростова. Подтверждаю: донские продукты качественные и вкусные. Но вот условия торговли… Тут есть над чем работать, - написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил, что на торговых территориях нужно соблюдать порядок и чистоту, а продукты не должны продаваться рядом с бытовой химией и одеждой.

- Также проводим большую работу по эффективной организации нестационарной торговли. Проверили объекты в Ростове, Батайске и Новочеркасске. Самый распространенный недостаток - признаки субаренды. Поставлены конкретные сроки для устранения этих нарушений, - добавил Юрий Слюсарь.

Губернатор подчеркнул: нужно уходить от временных лотков, киосков и палаток к стационарным объектам торговли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Восемь незаконно установленных киосков снесли в Таганроге

Глава Таганрога: если киоски и ларьки будут установлены незаконно, их демонтируют (подробности)