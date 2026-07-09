Скорость мобильного интернета в индустриальном парке Новочеркасска выросла на 20%

Фото: предоставлено ПАО МТС

На территории Новочеркасского индустриального парка улучшилось качество мобильной связи. Как сообщает МТС, после строительства рядом с объектом новой базовой станции скорость передачи данных увеличилась на 20 процентов и доходит до 100 Мбит/с.

Уточняется, что станция установлена в непосредственной близости от парка. Теперь ее сигнал покрывает бизнес-центр, производственные корпуса и офисные помещения предприятий.

Напомним, сейчас на территории парка размещены 28 резидентов. Это компании машиностроительной, производственной и химической отраслей. Здесь создаются современные производства, развивается инфраструктура и появляются новые рабочие места.

Улучшенная связь позволяет резидентам активнее внедрять цифровые решения. Речь идет об автоматизации управления производством и складами, электронном документообороте, а также об использовании облачных сервисов. Скорость интернета делает эти процессы более стабильными и быстрыми.

— Усиление сети помогает предприятиям тестировать и масштабировать цифровые инструменты для бизнеса. Внедрение IOT-решений и систем компьютерного зрения становится более доступным. И развитие инфраструктуры продолжается, — отметил директор филиала компании в Ростовской области Игорь Марьясов.