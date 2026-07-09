Подростки стали тратить внушительные суммы на технику, рискуя наткнуться на мошенников

Фото: Эрик Романенко

Современные подростки от 14 до 18 лет активно распоряжаются деньгами, оплачивая билеты, электронику и одежду. Такие данные приводят аналитики ВТБ. 76% всех трат подростков по обороту приходится на топ-10 категорий: супермаркеты (37%), фастфуд-сети (11%), развлечения (театр - 9% и кино - 2%, включая покупки по «Пушкинской карте»), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% приходится на покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение не-фастфуд кафе и ресторанов.

При этом самые высокие чеки зафиксированы в магазинах техники (в среднем 2355 рублей), а также одежды и обуви (1268 рублей). Из-за наличия крупных сумм на картах несовершеннолетние часто привлекают внимание мошенников.

- Мы видим, что подростки приближаются к взрослым по структуре трат, в том числе совершая покупки через интернет. Чтобы уберечь их от необдуманных и рискованных крупных операций, мы даем возможность контроля родителями с помощью «второй руки». При этом выступать защитником может только законный представитель ребенка, — пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.

Такой контроль позволяет установить ограничения на траты в мобильном банковском приложении. Если сумма перевода или покупки превышает порог, операция просто замораживается. Дальше транзакцию должен проверить взрослый. Подтвердить или отклонить перевод может только законный представитель. Это позволяет прервать финансовую цепочку, если подростка попытаются запугать телефонные мошенники.