На Дону две семьи выиграли по 5 миллионов рублей в конкурсе «Это у нас семейное»

Две семьи из Ростовской области стали победителями конкурса «Это у нас семейное». Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное».

Две семьи из Ростовской области вошли в число победителей финала Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Команды Дощеугловых, Егоровых, Панфиловых, а также Козоброд и Яровых вошли в список 60 лучших и выиграли сертификаты номиналом 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом рассказали в правительстве региона.

В составе первой команды за победу боролись 11 участников. Члены сборной Дощеугловых, Егоровых, Панфиловых рассказали, что у них большая семья, главой которой является бабушка — ветеран труда, а в саму команду вошли сразу две многодетные семьи.

Вторая семейная команда состояла из семи человек. После победы они поделились, что невозможно передать их чувства, когда команду объявили и вызвали на сцену, отметив, что это были слезы радости и невероятное волнение. Также они выразили благодарность за прекрасный конкурс, объединивший не только их родственников, но и огромное количество семей со всей России.

В текущем году конкурс «Это у нас семейное» вошел в состав национального проекта «Семья». Финал этого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил 328 семейных команд, приехавших из 85 регионов России. Все финалисты будут награждены семейными путешествиями.

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