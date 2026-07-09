Оправдание экс-главы района Ростова по делу об обрушении дома признано законным

Верховный суд поставил точку в деле об обрушении пятиэтажки на Нариманова в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе оправдательный приговор по делу об обрушении многоквартирного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Решением суда за бывшим главой администрации Ворошиловского района признано право на реабилитацию. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России.

Судебный вердикт вынесен в связи с «отсутствием в его деянии состава преступления». Ранее апелляционная инстанция поддержала это решение, однако кассация отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение. В жалобе в Верховный суд России адвокаты доказали, что у бывшего руководителя районной администрации не было полномочий, за неисполнение которых ему вменялась халатность.

Напомним, в конце января 2024 года в пятиэтажке на улице Нариманова обрушилась стена, а затем пострадал подъезд. Из аварийного здания экстренно эвакуировали 95 человек, дом оперативно отключили от газоснабжения, благодаря чему обошлось без жертв.

Как сообщала «КП-Ростов-на-Дону», жильцы покидали свои квартиры в спешке. Позже они утверждали, что на протяжении многих лет обращались в администрацию с просьбами о расселении, но получали лишь формальные ответы.

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