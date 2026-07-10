Временные ограничения на отпуск топлива ввели в Ростовской области

Физические запасы топлива в регионе имеются, поставки ведутся непрерывно. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области ввели временные ограничения на объемы отпуска топлива на АЗС. Решение приняли для предотвращения спекулятивного спроса и поддержания работы социально значимых отраслей в условиях сложной логистики и ремонта ряда НПЗ. Об этом сообщают донские власти.

На заправках установили лимиты. Разрешенный объем бензина на одно легковое ТС - не более 30 литров, для дизеля - не более 60 литров. Грузовым машинам и спецтранспорту могут отпускать не более 200 литров, пассажирскому транспорту, задействованному в перевозках - не более 300 литров.

Топливо без ограничений продают для машин экстренных и оперативных служб, а также для автомобилей ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, предприятий «РЖД» и АТП.

- Ситуация на контроле правительства Российской Федерации. Также в регионе еженедельно проводятся заседания штаба с участием руководителей всех крупнейших нефтяных компаний. Физические запасы топлива в регионе имеются, поставки ведутся непрерывно, в том числе за счет ресурсов других НПЗ страны, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

Жителей Дона просят сохранять спокойствие и не создавать искусственный дефицит топлива. Транспорт следует заправлять только по мере необходимости.

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