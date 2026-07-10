Жители Ворошиловского района Ростова пожаловались на ржавую воду в кранах

Такая вода течет в доме на бульваре Комарова. Фото: читатель КП

Жители Северного жилого массива пожаловались на ржавую воду в кранах. Свои фотографии они прислали в редакцию «КП-Ростов-на-Дону».

Горячую воду отключили с 15 июня по 6 июля в пределах улиц Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, проспектов Королева, Космонавтов, улицы Волкова. Это было вызвано подготовкой оборудования «Ростовских тепловых сетей» и «Лукой-Ростовэнерго» к отопительному сезону.

В назначенный срок воду дали не везде: например, жильцы дома № 20 на бульваре Комарова и улицы Добровольского, 5/4 продолжают греть ее в кастрюльках. А в доме № 4 на бульваре Комарова ее дали, но ржавую. Причем, она течет такая уже несколько дней.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третья волна и остатки первых двух: Когда в Ростове дадут горячую воду в июле 2026

Власти сообщили, где в июле не будет горячей воды в Ростове (подробнее)