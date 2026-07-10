Меру пресечения избрали для одного из причастных к тройному убийству в Таганроге

Меру пресечения избрал суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону суд избрал меру пресечения одному из причастных к убийству трех человек в Таганроге. Об этом сообщает пресс-служба СК СК России по Ростовской области.

- Судом в отношении 44-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его роль в совершении преступлений устанавливается, - прокомментировали в СК.

Ранее в лесополосе Неклиновского района нашли мертвым 69-летнего подозреваемого. Эксперты при осмотре выявили признаки суицида.

По данным следствия, утром 9 июля 2026 года в частном доме в Таганроге обнаружили тела двух женщин и мужчины с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Предварительно, во время преступления в доме также находились женщина с ребенком и родственники погибших. Преступник их не нашел и после этого совершил поджог.

Сейчас картину произошедшего уточняют, выясняются детали. Следствие ведется по статьям об убийстве и покушении на убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Также расследуются обвинения по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и «Незаконные приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

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