В Ростовской области прошел региональный этап программы «Мама-предприниматель»

Анна Кондрашина, победительница конкурса «Мама-предприниматель». Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»

В Ростовской области завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель» для женщин, воспитывающих детей. Победительницей признана автор методики изучения английского языка из донской столицы.

Конкурс «Мама-предприниматель» реализуется в регионе усилиями Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес» при содействии областного правительства. Партнером программы выступает Сбер. Как уточнили в министерстве экономического развития области, в 2026 году заявки на обучение подали свыше 150 жительниц Дона. После отбора в финальную стадию прошли 23 участницы из четырех городов: донской столицы, Таганрога, Новочеркасска и Шахт.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим отметил, что зачастую даже в бизнесе, который формально зарегистрирован на мужчин, ключевые творческие решения и оперативное управление сосредоточены в руках женщин.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков

— У нас на Дону много талантливых и активных мам, которые превратили свои увлечения или заботу о семье в настоящий бизнес, — сказал Константин Бугрим.

Существенная часть представленных инициатив касалась социально значимых направлений: дошкольного и дополнительного образования, детского досуга, услуг по укреплению здоровья и программ для людей с особыми потребностями.

В нынешнем году организаторы обновили правила приема: теперь к участию допускаются предпринимательницы, чье дело существует до трех лет. Кроме того, учебный модуль расширили темами по налоговым нововведениям и практикумом по использованию технологий искусственного интеллекта в бизнес-задачах.

Экспертное жюри отдало первое место проекту ростовчанки Анны Кондрашиной. Она создала авторскую педагогическую систему для изучения английского языка с элементами геймификации и нейросетей.

— На проекте мне помогли структурировать финансовую модель. Теперь планирую запуск онлайн-школы, получение лицензии, расширение команды, — рассказала победительница, работающая в статусе самозанятой.

Теперь Анне предстоит защищать честь Ростовской области в федеральном финале, который пройдет в конце года в Москве. Там участниц ожидает борьба за главные денежные гранты: 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.