13 и 15 июля в Ростовской области пройдут кратковременные отключения ТВ и радио

Ограничение затронет Ростов и Сальский район. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 13 и 15 июля пройдут кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Временные перерывы в трансляции возможны в нескольких населенных пунктах. 13 июля с 10:00 до 19:00 отключения затронут Новошахтинск. В этот период будет приостановлено вещание пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

15 июля с 08:00 до 17:00 плановые работы пройдут на станциях в Ростове и Конезаводе имени Буденного (Сальский район). В донской столице перерывы затронут программы «Спутник», пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» (ГТРК Ростов). На Конезаводе имени Буденного отключения коснутся цифровых пакетов и «Радио России» (ГТРК Ростов).

В РТРС отметили, что в случае неблагоприятных погодных условий работы могут быть перенесены.

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