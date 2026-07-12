В Ростовской области инспекторы ДПС помогли роженице вовремя добраться до больницы

В Ростовской области у женщины начались схватки прямо на трассе. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли беременной женщине быстро добраться до больницы. Об этом рассказали в Донском главке

На трассе Ростов-Новошахтинск к полицейским за помощью обратился водитель. Он рассказал, что в салоне авто находится сестра его супруги, у которой начались роды. Дончанин попросил инспекторов помочь оперативно доехать до больницы.

В итоге сотрудники ДПС сопроводили машину с роженицей до самых ворот медицинского учреждения. Благодаря этому ситуация разрешилась благополучно.

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