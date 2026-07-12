В Ростовской области из-за пожароопасности объявили штормовое предупреждение

На Дону сложился высокий уровень пожароопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели МЧС России по Ростовской области объявили экстренное штормовое предупреждение. Начиная с сегодняшнего дня, 12 июля, и в течение всех суток понедельника, 13 июля, в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого класса.

Угроза распространения огня нависла над Донской столицей и целым рядом муниципалитетов. Опасная ситуация складывается в Каменском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Аксайском и в Мясниковском районах.

В связи с этим жителей Дона просят строго соблюдать правила безопасности. Спасатели напоминают, что сейчас категорически запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, бросать непотушенные окурки.

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