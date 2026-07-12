Под Ростовом мужчина продавал бензин через самодельную колонку прямо во дворе

В Ростовской области накрыли подпольную АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аксайском районе Ростовской области сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю топливом. Как рассказали в Донском главке, местный житель организовал собственный теневой бизнес прямо во дворе.

Мужчина продавал бензин через самодельную заправочную колонку. При этом никакой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у него не было. Цены на импровизированной заправке заметно превышали рыночные, однако клиенты у точки всё равно находились.

Полицейские изъяли у нелегального бизнесмена 120 литров горючего. В настоящее время подозреваемый задержан.

Торговцу грозит административный штраф. Однако если силовики поймают его на этом деле повторно, предприниматель рискует попасть под уголовную статью.

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