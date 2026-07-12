В Ростове на три месяца закроют проезд на ключевом перекрестке

В Ростове-на-Дону с 1 августа по 1 ноября ограничат движение транспорта на пересечении улиц Шеболдаева и Волоколамской. Как сообщили в городской администрации, данные меры связаны с проведением капитального ремонта проезжей части.

В ходе ремонтных работ на этом участке обустроят выделенную полосу для общественного транспорта. Она проляжет в южном направлении от улицы Дачной до пересечения Шеболдаева и Тоннельной.

Власти рассчитывают, что нововведение улучшит движение автобусов и троллейбусов по одному из ключевых городских маршрутов. Водителей просят заранее планировать свои поездки с учетом грядущих изменений.

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