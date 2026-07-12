Под Ростовом осудили мужчину, который вывез из страны более 230 кубометров бука

В Ростовской области перед судом предстал контрабандист. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аксайском районе Ростовской области осудили мужчину, который незаконно вывез из страны более 230 кубометров бука. Установлено, что для прохождения таможенного контроля он использовал подложные документы и указал недостоверные сведения в декларации. В суде его вину признали и приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на два года.

Также в доход государства были конфискованы более 15 миллионов рублей, что полностью компенсирует рыночную стоимость контрабандного лесоматериала.

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