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НовостиОбщество12 июля 2026 9:16

Под Ростовом осудили мужчину, который вывез из страны более 230 кубометров бука

В Ростовской области контрабандиста оштрафовали на 15 млн рублей
Елена РЕПИНА
В Ростовской области перед судом предстал контрабандист.

В Ростовской области перед судом предстал контрабандист.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аксайском районе Ростовской области осудили мужчину, который незаконно вывез из страны более 230 кубометров бука. Установлено, что для прохождения таможенного контроля он использовал подложные документы и указал недостоверные сведения в декларации. В суде его вину признали и приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на два года.

Также в доход государства были конфискованы более 15 миллионов рублей, что полностью компенсирует рыночную стоимость контрабандного лесоматериала.

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