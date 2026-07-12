Аналитики назвали город Ростовской области, в котором продают самую дорогую говядину

Ростовстат назвал города Дона с самой дорогой и самой дешевой говядиной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области средняя стоимость килограмма говядины составила 708 рублей. Аналитики Ростовстата опубликовали свежие отчеты по ситуации с ценами на продукты в Ростовской области.

Эксперты изучили, в каких городах Дона говядина стоит дороже всего. По состоянию на 9 июля первое место занял Таганрог. Здесь за один килограмм мяса придется отдать 722 рубля. На втором месте — Ростов. В донской столице один килограмм говядины обойдется в 716 рублей. На третьем месте — Миллерово, в котором кило говядины продают за 705 рублей.

Самое дешевое мясо — в Сальске. Здесь цена составляет 657 рублей за килограмм. Также эксперты рассказали, что средняя стоимость свинины в регионе — 425 рублей за кг, а курицы — 239 рублей.

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