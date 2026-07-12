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НовостиОбщество12 июля 2026 19:00

Жару, а потом дожди прогнозируют в Ростове в рабочую неделю с 13 по 17 июля

В Ростове столбик термометра превысит 30 градусов тепла
Елена РЕПИНА
В Ростове погода на следующей рабочей неделе, с 13 по 17 июля, будет изменчивой.

В Ростове погода на следующей рабочей неделе, с 13 по 17 июля, будет изменчивой.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове погода на следующей рабочей неделе, с 13 по 17 июля, будет изменчивой. В понедельник, 13 июля, утром в донской столице температура воздуха составит 23 градуса тепла, днем уже 29, а вечером и ночью — 26 и 22 градуса соответственно. День будет солнечным и без осадков.

Во вторник, 14 июля, также ясно и без дождя. Утром +26 градусов, днем +31, вечером и ночью — +27 и +22 соответственно.

В среду, 15 июля, с самого утра будет идти дождь. Утром +25, днем +28, вечером и ночью — 25 и 22 градуса соответственно.

В четверг дождь продолжится. Утром столбики термометров покажут 24 градуса, днем — 29, вечером и ночью — 28 и 23 градуса тепла соответственно.

В пятницу солнечно и без осадков. Утром +24 градуса, днем +29, вечером и ночью — +27 и +21 соответственно.

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