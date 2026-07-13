Донской регион показал высокий интерес к ИЖС в ипотеку

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Жители Ростовской области показали заинтересованность в индивидуальном жилищном строительстве. Строительство собственного дома для дончан актуальнее, чем для среднего россиянина: здесь доля ИЖС растет не только с каждым месяцем, но и превышает среднероссийскую долю (13%). По данным Сбера, доля ипотек на ИЖС в июне увеличилась по сравнению с маем и составила 15,3%.

В целом, по сообщению банка, в июне объем выданных ипотечных кредитов в России достиг 345 миллиардов рублей — это на 49,7% больше, чем в мае, и на 76% выше июня прошлого года. В Ростовской области структура выдач отличалась от среднероссийской. На новостройки пришлось 67,2% всех кредитов. Доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составила 15,3%, что выше, чем в среднем по стране. Еще 7,2% выдали на готовые загородные дома, 8,7% — на вторичное жилье.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков

— Строительный сезон на Дону начался активнее благодаря смягчению политики Центробанка и внедрению эскроу-счетов для ИЖС, — отметил управляющий ростовским отделением банка Константин Бугрим. — В регионе 1,3 миллиона человек, то есть треть населения, живет в сельской местности, поэтому частное строительство особенно востребовано.

Аналитики изучили сделки за последние три года. Рынок загородного жилья теперь делится на три технологии почти поровну: деревянные дома востребованы на 33,4%, кирпичные — на 32,5%, блочные — на 31,1%. Однако в сегменте ИЖС уверенно лидирует блок — 36,1%. На рынке готовых домов в тренде дерево (38,3%) и кирпич (33%). А рост популярности деревянных домов связан с переориентацией спроса на готовое жилье, где много качественных и доступных предложений из дерева.