Качество дорог, обновленных по нацпроекту, проверяют в Ростовской области

Специалисты проверили схемы организации дорожного движения и качество асфальтобетона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФКУ Упрдор «Тамань» проверяет дорожные объекты в Ростовской области, выполненные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Осмотрели уже 51 участок проезжей части, сообщили в дорожном агентстве.

- Проверили схемы организации дорожного движения, световозвращающие свойства разметки и качество уложенного асфальтобетона, – сообщил заместитель начальника отдела – начальник подотдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Тамань» в Ростове-на-Дону Павел Черников.

Специалисты также проанализировали образцы асфальта, отобранные на шести дорогах. По качеству нареканий нет, но зафиксировали замечания к схемам организации дорожного движения и временной разметке.

- В этом году в рамках нацпроекта в регионе приведут в нормативное состояние 134 объекта, это 370 км дорог регионального значения. Присутствие федеральных экспертов - реальная поддержка. Это гарантирует качество дорог, которые прослужат людям долгие годы, - отметила заместитель губернатора Ростовской области - министр транспорта Алена Беликова.

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