Посетители Ростовского зоопарка обеспокоились состоянием белого медведя

Ростовский зоопарк разъяснил причины изменения шерсти у белых медведей и условия их содержания в летний период. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Посетители Ростовского зоопарка обеспокоились состоянием здоровья белого медведя. Горожан напугали пятна на шерсти и условия содержания животного в жаркий период. Однако администрация зоопарка пояснила, что изменения внешнего вида связаны с естественной линькой. Об этом они написали в соцсетях зоосада.

В сообщении сказано, что для белых медведей в зоопарке созданы условия, соответствующие требованиям содержания хищников в неволе. Вода в бассейне охлаждается до температуры не выше +15 градусов, построен вольер с генератором льда, создающим снег даже в жару, оборудованы теневые навесы и внутреннее помещение с охлаждением.

Рацион животных включает замороженные овощи, рыбу и мясо, что помогает переносить высокие температуры. Качество условий подтверждается и тем, что медведи регулярно приносят потомство. А в условиях, угрожающих жизни, животные не размножаются.

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