46 ординаторов получили направления в больницы Ростовской области

В ближайшее время врачи начнут самостоятельную работу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону глава регионального минздрава Наири Варданян встретился с ординаторами выпускного курса РостГМУ. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения России.

Говорили о востребованности кадров в государственных медицинских организациях. Также отдельное внимание уделили Таганрогу, где ведется строительство нового корпуса БСМП, для больницы уже готовят специалистов.

- Работа в районном звене дает уникальную возможность быстрого профессионального роста в сочетании с серьезными мерами государственной поддержки. Вопросы предоставления жилья и единовременных компенсационных выплат находятся на особом контроле, - подчеркнул министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

В этом году обучение в медвузе завершают более 600 молодых специалистов. В ближайшее время они начнут самостоятельную работу.

В ходе встречи 46 ординаторов получили направления в лечебные учреждения. Молодые специалисты пополнят коллективы ЦРБ Пролетарского, Сальского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Миллеровского и других сельских районов, а также городских больниц Таганрога, Батайска, Азова, Шахт, Каменск-Шахтинского и Гуково.

Речь идет об узкопрофильных медиках, это анестезиологи-реаниматологи, неврологи, кардиологи, хирурги, педиатры, рентгенологи, травматологи и оториноларингологи.

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