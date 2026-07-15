6,9 тысячи тонн шрота отправили из Ростовской области в Турцию

Товар проверили на соответствие требованиям страны-импортера. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 6 по 10 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 6,9 тысячи тонн кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщили на сайте управления Россельхознадзора.

- Провели отбор проб для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. Исследования выполнили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», - говорится в информации надзорного ведомства.

Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили.

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