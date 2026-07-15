Пивоваренный завод выставили на продажу в Новочеркасске за 250 млн рублей

Здание находится на улице Фрунзе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Фрунзе в Новочеркасске выставили на продажу пивоваренный завод. Стоимость объекта - 250 млн рублей. Детали опубликовали на сайте с бесплатными объявлениями, сообщает портал Домостройдон.ру.

Речь идет о кирпичном здании 1904 года постройки, это объект культурного наследия. Изначально это был пивоваренный завод братьев Оскара и Германа Базенер. Его закрыли в начале Гражданской войны, затем национализировали и реконструировали.

В 1939 году на восстановление производственных помещений выделили более 2 млн рублей, но в итоге пред запуск состоялся в 1946 году.

На территории завода сохранились котельная и подвал, есть инженерные сети. Часть помещений находятся в аренде - работают рыбный магазин, автосервис, ресторан и супермаркет.

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