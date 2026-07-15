Жители Таганрога очистили от загрязнения береговую полосу в районе Богудони

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Таганроге создали штаб по очистке береговой линии от нефтепродуктов. Об этом 15 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.
- Сегодня утром приступили к активной уборке, - написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Работы организовали на участке побережья Таганрогского залива в районе Богудони, где ранее обнаружили загрязнение.
В очистке береговой линии приняли участие специалисты отдела охраны окружающей среды городской администрации, представители ООО «Курганнефтепродукт», военно-патриотической подготовки «Казачья Гвардия» имени гвардии старшего лейтенанта Глухова, общественники, волонтеры, студенты ЮФУ.
- Совместными усилиями основные загрязнения ликвидировали, возможные экологические последствия минимизированы. Мониторинг продолжают - на постоянной основе берутся пробы воды и почвы, - добавила Светлана Камбулова.
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