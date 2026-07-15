Ростовчане назвали сумму необходимых сбережений после завершения карьеры Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчане после завершения карьеры хотели бы получать 90 тысяч рублей в месяц из личного капитала. Также увеличилось число тех, кто заранее интересуется размером будущей страховой пенсии. Таких в 2026 году насчитывается 77% против 21% в прошлом году. Об этом сообщили в СберНПФ.

Размер будущей страховой пенсии хотя бы раз рассчитывал каждый десятый дончанин. При этом 5% респондентов ориентируются на опыт родственников и других пенсионеров.

За последний год вырос интерес к средствам накопительной пенсии. Число тех, кто разбирается в теме, выросло с 15% до 26%. В целом, тема интересна 31% опрошенных, а в прошлом году таких было только 26%.

- Все больше ростовчан планируют финансовое благополучие после завершения карьеры. Помимо страховой пенсии от государства, многие рассчитывают создать собственные накопления. По данным исследования, жители города хотели бы получать 90 тысяч ежемесячно за счет личных сбережений и инвестиций, а также накопить 4,9 млн рублей, - отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Респонденты предположили, что 30% ежемесячного дохода после завершения карьеры обеспечит продолжение работы по найму. Страховая пенсия составит 26%, 13% — личные сбережения, включая вклады и программу долгосрочных сбережений. Остальную часть поступлений люди рассчитывают получать благодаря инвестициям, предпринимательской деятельности, сдаче недвижимости в аренду и помощи детей.