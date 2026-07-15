Зампредседателя Госдумы оценила успех колхоза имени Шаумяна в Ростовской области

В колхозе развивают растениеводство, переработку и животноводство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Успешную работу и достижения колхоза имени Шаумяна в Мясниковском районе Ростовской области отметила заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко.

- Считаю, что опыт колхоза полезно тиражировать на другие сельхозпредприятия Дона. Будем прорабатывать механизмы распространения таких практик и оказывать необходимую поддержку предприятиям, которые делают ставку на кадры, - написала в соцсетях Виктория Абрамченко.

Сейчас колхоз наращивает объемы производства без привлечения заемных средств. Развивают растениеводство, переработку и животноводство. Многопрофильность позволяет не зависеть от сезонных колебаний.

Отдельно Виктория Абрамченко обратила внимание кадровую политику. Школьникам устраивают экскурсии, отличникам со второго класса выплачивают стипендии. Тем, кто выбирают сельхозпрофессию, помогают с поступлением. Будущих специалистов поддерживают выплатами, а также приглашают на практику.

Поддерживают и действующих сотрудников. В частности, работникам компенсируют питание, ввели доплату для некурящих, выделяют санаторные путевки, перечисляют пособия по уходу за ребенком и отцовский капитал. Средние зарплаты составляют от 125 тысяч рублей.

Построили спорткомплекс, ледовый каток и футбольное поле. Более 370 детей бесплатно занимаются в секциях.

- Результат такого подхода налицо: текучка кадров минимальная, а молодежь видит в работе в колхозе не временную опцию, а полноценную, уважаемую и хорошо оплачиваемую профессию, - отметила Виктория Абрамченко.

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