Обломки сбитого дрона вызвали пожар на пшеничном поле в Аксайском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 16 июля в ходе отражения воздушной атаки над территорией Ростовской области дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- БПЛА уничтожен в Аксайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле, в результате падения обломков произошло возгорание озимой пшеницы на поле, — заявил глава Дона.

По словам Юрия Борисовича, в происшествии никто не пострадал. Специалисты оперативно провели опашку и пролив участка, в настоящее время пожар на сельскохозяйственных угодьях полностью ликвидирован.

Напомним, минувшей ночью регион подвергся массированной воздушной атаке. Тогда дежурные расчеты уничтожили 25 беспилотников над Таганрогом и пятью районами, однако разрушений на земле и жертв не зафиксировано.

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