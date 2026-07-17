В Госдуму от Ростовской области выдвинулись первые 88 кандидатов

Специалисты подчеркнули важность региональной специфики в стратегиях. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Дону вовсю идет подготовка к главным выборам страны, которые пройдут в сентябре. Политическую обстановку в регионе, стратегии партий и первые прогнозы политологи и общественники обсудили за круглым столом в четверг, 16 июля, в Ростове. Эксперты сошлись во мнении: борьба за мандаты в Государственную Думу IX созыва обещает быть жаркой, а избиратель ждет от кандидатов не пустых лозунгов, а реальных дел.

По словам ростовского политолога Ильи Назарова, предвыборные списки сейчас выглядят так: 30 кандидатов рискнули пойти на выборы по одномандатным округам, 58 человек выдвигаются по партийным спискам – в предвыборную гонку на Дону включились восемь партий.

При этом специалисты подчеркивают, что это лишь предварительный срез — регистрация продолжается, и ближе к финалу цифры еще могут изменится.

Главный тренд этой избирательной кампании — общественный запрос на обновление. Дончане хотят видеть во власти новые лица со свежими идеями и подтвержденными компетенциями. Пошла в политику и молодежь. Оказалось, что самому молодому кандидату от Ростовской области сейчас всего 20 лет. Свой 21-й день рождения — минимальный возраст, с которого по закону можно стать депутатом Госдумы — он встретит как раз к началу голосования.

По мнению директора АНО «Горизонты науки», кандидата философских наук Сергея Баженова, представители «Единой России» являются знаковыми для области фигурами, обладателями уникальных профессиональных компетенций и серьезного федерального веса.

— Это люди, которые принесут несомненную пользу именно области, нам, а не просто «партии в целом». Это – инвестиции, лоббирование проектов Ростовской области на федеральном уровне, — подчеркнул эксперт, добавив, что партия берет на себя ответственность и за успехи, и за неудачи, как и подобает партии власти.

Баженов также обратил внимание, что представители этой политической силы задают высокую планку лидерства, делая ставку на профессионалов, способных решать конкретные проблемы региона. В отличие от них, в стане оппонентов, по оценке эксперта, практически нет зарекомендовавших себя в реальном секторе экономики или на производстве дончан. Он отметил, что узнаваемость некоторых кандидатов строится исключительно на критике, а похвастаться конструктивными предложениями или особыми личными достижениями они, как правило, не могут.

Эксперты отмечают, что в этот раз стандартная критика оппонентов работать не будет. Чтобы победить, кандидатам придется учитывать жесткую региональную специфику и предлагать избирателям Дона конкретные, осязаемые проекты.

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