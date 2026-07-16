Власти Ростова предложили ввести дежурства опергрупп в час пик на заправках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова-на-Дону предложили ввести дежурства опергрупп в час пик на автозаправочных станциях. Такая информация появилась на сайте городской администрации.

- Правительство Ростовской области и городская власть обеспокоены данным вопросом, для нас это безусловный приоритет на сегодняшний день, — подчеркнул руководитель штаба Александр Скрябин.

Специальные оперативные группы будут заниматься поддержанием порядка и оказанием консультативной помощи водителям. В состав таких дежурных отрядов планируют привлекать волонтеров, народных дружинников и представителей казачьих объединений.

Также чиновники рассматривают возможность отпускать топливо по четным и нечетным цифрам автомобильных номеров. Дополнительно предлагается установить лимит продажи бензина от 10 до 40 литров и ограничить работу станций по ночам.

Все озвученные инициативы вскоре рассмотрит областное правительство.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Данные статистики по ценам на бензин опубликовали в Ростовской области

Цены на бензин обновились в Ростовской области в начале июля 2026 года (подробнее)