Серьезная пробка собралась на выезде из Батайска после ДТП

Водителям советуют выбирать пути объезда. Фото: Ангелина СКИБА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 17 июля на выезде из Батайска из-за ДТП собралась внушительная пробка. Об этом сообщили очевидцы. Также ситуация подтверждается данными интернет-карт.

Проезд серьезно осложнился после столкновения большегруза и легковой машины. Пробка тянется из Батайска, от пересечения Московской и Энгельса по мосту с реверсивным движением и по Западному шоссе.

Машины двигаются очень медленно. Водителям советуют выбирать пути объезда. Детали происшествия пока неизвестны.

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