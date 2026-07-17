Серьезная пробка собралась на выезде из Батайска после ДТП

Фото: Ангелина СКИБА. Перейти в Фотобанк КП
Утром 17 июля на выезде из Батайска из-за ДТП собралась внушительная пробка. Об этом сообщили очевидцы. Также ситуация подтверждается данными интернет-карт.
Проезд серьезно осложнился после столкновения большегруза и легковой машины. Пробка тянется из Батайска, от пересечения Московской и Энгельса по мосту с реверсивным движением и по Западному шоссе.
Машины двигаются очень медленно. Водителям советуют выбирать пути объезда. Детали происшествия пока неизвестны.
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