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НовостиПроисшествия17 июля 2026 6:48

Серьезная пробка собралась на выезде из Батайска после ДТП

Водители сообщили об аварии на выезде из Батайска, собралась пробка
Ангелина СКИБА
Водителям советуют выбирать пути объезда.

Водителям советуют выбирать пути объезда.

Фото: Ангелина СКИБА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 17 июля на выезде из Батайска из-за ДТП собралась внушительная пробка. Об этом сообщили очевидцы. Также ситуация подтверждается данными интернет-карт.

Проезд серьезно осложнился после столкновения большегруза и легковой машины. Пробка тянется из Батайска, от пересечения Московской и Энгельса по мосту с реверсивным движением и по Западному шоссе.

Машины двигаются очень медленно. Водителям советуют выбирать пути объезда. Детали происшествия пока неизвестны.

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