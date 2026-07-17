Систему распознавания лиц хотят в будущем расширить на всю Ростовскую область

Система распознавания лиц помогла задержать более 150 нарушителей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Биометрическое распознавание лиц в рамках системы «Безопасный город» планируют расширить на всю Ростовскую область. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Пока система работает в областном центре, но будем наращивать технические возможности, чтобы распространить на все районы области, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

Глава региона рассказал о планах после посещения ситуационного центра охраны МВД. Правоохранители показали, насколько эффективна система «Безопасный город». Также в полиции рассказали, что на сегодняшний день за порядком и безопасностью следят с использованием более 6 тысяч камер.

Только за период 2026 года применение программы биометрического распознавания лиц позволило задержать более 150 нарушителей, треть из которых находились в федеральном розыске.

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