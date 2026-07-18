За сутки в Ростовской области произошло семь ДТП и десять техногенных пожаров

11 ландшафтных пожаров произошло за сутки на Дону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области за 17 июля ликвидировали 28 происшествий, на тушение и спасение людей привлекались 352 человека. Об этом сообщили в донском МЧС.

За минувшие сутки, 17 июля, спасатели ликвидировали десять техногенных пожаров, 11 загораний сухой растительности и выезжали на семь дорожно-транспортных происшествий. В ликвидации последствий и тушении возгораний участвовало 88 единиц спецтехники.

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