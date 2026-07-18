В Ростове на содержание бездомных собак планируют потратить около пяти миллионов

В Ростове ищут подрядчика для собак в приюте. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону объявили электронный аукцион на содержание бездомных собак. Начальная цена контракта составляет почти пять миллионов рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Известно, что заказчиком выступает МКУ «Центр по обеспечению численности безнадзорных животных». Подрядчику предстоит обеспечить 16 200 условных единиц содержания. Все животные будут находиться в приюте «ЦБЖ» на улице Портовой.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен кормить и поить собак, а также ежедневно убирать и регулярно дезинфицировать вольеры. Кормление предусмотрено не реже двух раз в день, при этом для щенков, пожилых животных и собак с хроническими заболеваниями прописаны отдельные рационы. На каждые 50-70 собак должен приходиться минимум один сотрудник. Уборка вольеров проводится ежедневно, дезинфекция — не реже одного раза в месяц.

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