Силы ПВО за ночь сбили около 15 БПЛА и ракеты над территорией Ростовской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 19 июля, над территорией Ростовской области силы ПВО сбили ракеты и около 15 беспилотников. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в пяти районах области, — заявил глава Дона.

Воздушному удару подверглись Аксайский, Каменский, Кашарский, Красносулинский и Тарасовский районы. В результате падения обломков летательных аппаратов на земле начались ландшафтные пожары. В Красносулинском районе загорелась озимая пшеница, а в Тарасовском вспыхнула сухая трава.

По словам руководителя области, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания на сельскохозяйственных угодьях.

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