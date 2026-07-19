В июне 2026 года годовая инфляция в Ростовской области ускорилась почти до 6%

В июне годовая инфляция на территории Ростовской области ускорилась почти до 6%. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне годовая инфляция на территории Ростовской области ускорилась почти до 6%. Такая информация появилась на сайте Банка России.

- За месяц цены в регионе выросли чуть более чем на один процент. Годовая инфляция ускорилась, но осталась меньше общероссийского показателя, — заявили финансовые аналитики.

Больше всего на Дону подорожали автомобильное топливо, смартфоны и заграничные туристические путевки. Среди продовольственных товаров из-за плохой погоды и нехватки складских запасов в цене выросли картофель, лук, капуста и морковь.

Эксперты объясняют такую динамику повышением издержек местных поставщиков на логистику и обслуживание оборудования. Для стабилизации экономической ситуации регулятор намерен продолжить жесткую политику по сдерживанию роста цен.

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