В пострадавшем от атак беспилотников порту Таганрога планируют углубить дно

В пострадавшем от атаки беспилотников порту Таганрога планируют углубить дно. Фото: Денис Демков.

На портале государственных закупок появилась информация о поиске подрядчика для разработки проекта дноуглубительных работ в морском порту Таганрога. Начальная стоимость контракта превышает 42 миллиона рублей.

- Победителю предстоит выполнить инженерные изыскания и подготовить документацию для ремонтных работ на подходном канале и акватории порта на период с 2029 по 2038 годы, — говорится в материалах закупки.

На создание плана и прохождение государственных экспертиз подрядчику отводят 18 месяцев. Сама закупка носит долгосрочный плановый характер для поддержания судоходства и не предполагает немедленного начала работ.

Напомним, 10 июля порт Таганрога пострадал во время массированной воздушной атаки. Как сообщал губернатор, из-за ударов беспилотников там произошло крупное возгорание нефтепродуктов.

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