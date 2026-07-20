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НовостиОбщество20 июля 2026 5:13

В Ростовской области 19 июля потушили шесть пожаров

В Ростовской области во время пожара погиб человек
Дмитрий КУТЕПОВ
Пожары тушили более 300 сотрудников МЧС.

Пожары тушили более 300 сотрудников МЧС.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за минувшие сутки, 19 июля, пожарно-спасательные подразделения справились с шестью техногенными возгораниями. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону, уточнив, что при ликвидации одного из пожаров был обнаружен погибший человек.

Помимо этого, сотрудники ведомства активно боролись с палами сухой травы и горящим мусором. Всего за день им пришлось выезжать на борьбу с ландшафтными возгораниями 24 раза, а возгорания на мусорных площадках ликвидировали в 22 случаях. Кроме того, спасатели привлекались для устранения последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.

Для обеспечения безопасности и оперативного реагирования на все эти вызовы от МЧС было задействовано 372 человека личного состава и 93 единицы различной техники.

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